Bernhardsthal: Energie kostet das Dreifache

Bei einem Gesamtverbrauch von rund 462.000 kWh elektrischer Energie (Strom) und rund 450.000 kWh für Gas ergeben sich im kommenden Jahr Gesamtenergiekosten von rund 331.000 Euro und damit Mehrkosten im Vergleich zu 2021 von rund 220.000 Euro bei annähernd gleichem Verbrauch. „Zur Abfederung der Mehrausgaben trägt die Steigerung der Abgabenertragsanteile (Anm.: Anteil der Gemeinde an den gemeinschaftlichen Bundes- und Landesabgaben) von heuer 1.455.000 Euro auf voraussichtliche 1.646.000 Euro wesentlich bei“, erklärt ÖVP-Bürgermeisterin Doris Kellner.

Nur Kanalgebühren müssen angepasst werden, so Bürgermeisterin Doris Kellner. Foto: Archiv

Das Budgetvolumen in der operativen Gebarung – als Summe aller dort getätigten Auszahlungen – beträgt für das kommende Jahr 3.376.500 Euro. Der Voranschlag 2023 sieht in der investiven Gebarung Auszahlungen von 1.474.900 Euro vor. Darunter fallen neben den geplanten Vorhaben im Straßenbau, der Güterwegerhaltung und der Errichtung der Infrastruktur für die Erweiterung der Siedlung in der Katastralgemeinde Bernhardsthal auch weitere vermögenswirksame Anschaffungen an.

Mit den Vorarbeiten wird jetzt begonnen

In der September-Sitzung des Gemeinderates wurden der Grundsatzbeschluss zur Siedlungserweiterung Bernhardsthal sowie der Beschluss zur Ausschreibung der Gewerke gefasst. Die Ausschreibung der Erd- und Baumeisterarbeiten, Installationsarbeiten und des Straßenbaus ergab eine Bruttoanbotsumme von 814.800 Euro. Damit konnte – trotz stetig steigender Baukosten – ein Angebotsergebnis auf dem Niveau der Kostenschätzung aus dem Jahr 2021 erzielt werden. Unter Berücksichtigung der Kosten der Projektierung in Höhe von 116.100 Euro – darin enthalten sind unter anderem Ausschreibung, örtliche Bauaufsicht, Förderungsabwicklung, Überprüfungsverfahren und die Erstellung der Bestandsunterlagen – werden sich die Gesamtkosten des ersten Abschnittes derzeit auf 930.842,28 Euro belaufen.

„Der Budgetvoranschlag wurde einstimmig beschlossen. Um, so wie vorgeschrieben, kostendeckend abrechnen zu können, müssen die Kanalgebühren angepasst werden“, erklärt Kellner. Weitere Anpassungen von Gebühren und Abgaben seien derzeit nicht vorgesehen. Die Darlehenssumme wird sich aufgrund der Investitionen von 1.752.300 Euro auf 2.835.100 Euro erhöhen.

