Budget in Wildendürnbach: „Schwer, das zuzusperren“

„Wir werden im Budget 2023 so viele Mittel möglich machen, wie wir können, um Photovoltaik auszubauen“, kündigt Bürgermeisterin Manuela Leisser (ÖVP) an: In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Voranschlag für das kommende Jahr einstimmig beschlossen.

Größter Investitionsposten ist die Kanalsanierung um 1,6 Mio. Euro. Investitionen soll es im Rahmen der Blackoutvorsorge auch in der Volksschule geben, um dort, im Fall des Falles, auch Menschen versorgen zu können.

„Die große Herausforderung beim Budget war, abzuwägen, welche Projekte man umsetzt und was man aufschiebt. Wir waren vom Land NÖ her angewiesen, sparsam zu budgetieren. Und wie sich die Energiepreise entwickeln, ist ohnehin ein großer Unsicherheitsfaktor“, sagt Leisser.

Hohe Investitionen in das eigene Sammelzentrum

Stichwort Abfallsammelzentrum: Der Abfallverband Land um Laa GAUL plant den Bau von zwei zentralen Wertstoffsammelzentren. Wildendürnbach ist mit seinem gut bestückt, hat laufend in sein eigenes ASZ investiert. Leisser geht davon aus, dass Wildendürnbach die behördliche Bewilligung, zumindest bis 2025, bekommen wird: „Wir haben erst heuer einen großen Grünschnitt- und Strauchschnittplatz gebaut. Und Rampen bei den Containern haben wir auch schon“, kommen der Gemeinde die Pläne des GAUL nicht wirklich gelegen. Auch, weil das Sammelzentrum im Osten des Verbandsgebietes für Wildendürnbach ungünstig liegt: Es ist beim Kreisverkehr Ungerndorfer Straße an der Laaer Südumfahrung geplant – Pottenhofner haben es 15 Kilometer dorthin: „Wir sind eine Landgemeinde, bei uns fahren noch viele mit dem Traktor“, sagt Leisser.

Außerdem sind die versprochenen besseren Öffnungszeiten in Wildendürnbach kein Lockmittel: Das ASZ hier hat schon jetzt alle zwei Tage offen: „Wenn man schon ein gutes Angebot hat, ist es schwer vertretbar, das zuzusperren“.

Wie geht es ab 2025 weiter? Dann wird der Restmüll in noch mehr Fraktionen geteilt, es werden mehr Container gebraucht.

Platz zur Expansion hätte man auf jeden Fall, sagt die Bürgermeisterin: Wie man sich am neuen Sammelzentrumskonzept des GAUL dann beteilige, hänge auch von den Auflagen ab, die das ASZ Wildendürnbach dann von der Behörde bekommt. Denn das ist dann eine Kostenfrage.

