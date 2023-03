Fallbach: Die Schulden der Gemeinde werden weniger

Kornelia Wolf Steuerberaterin, Gemeinderätin und Prüfungsausschussobfrau erklärte genau, wie sich ein Rechnungsabschluss mit Vermögen, Kapital und Rücklagen, sowie Gewinn und Verlustaufstellung zusammensetzt. Danach präsentierte Kassenleiterin Monika Schodl die genauen Zahlen. Dabei konnte sie die Reduzierung des Schuldenstandes auf 2.657.492,16 Euro per 31.12.2022 bekannt geben. Sie erklärte zudem die einzelnen Gruppen, in denen die Erträge und Ausgaben von Feuerwehr, Kindergarten, Schulen, Musikschule, E-Fahrzeuge, aber auch die Kosten des Gemeindepersonals aufgelistet sind.

Ebenso wurden die Ergebnisse von Kanal, Wasser, Müll und Straßenbau erklärt. In dieses Ressort fallen auch die teuersten Projekte des vergangenen Jahres: Straßenbau in allen Katastralgemeinden, Regenwasserkanal und Breitbandausbau. Die Sporthaussanierung mit Montage einer Photovoltaikanlage am Hagendorfer Sportplatz konnte bereits abgeschlossen werden. Die gesamten Aufwendungen betragen 2.436.385,96 Euro und stehen Erträgen von 2.665.003,62 Euro gegenüber. Das Haushaltspotenzial nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen beträgt 8.398,69 Euro.

Für die Vereine wurden verschiedenen finanzielle Förderungen beschlossen, lediglich der Antrag des Dorferneuerungsvereines Loosdorf wurde aufgrund von Unklarheiten zurückgestellt, um weitere Informationen für die im Antrag gebetene Kostenübernahme der Vereinshomepage einzuholen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.