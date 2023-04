Gemeinderat Fallbach: Sitzung musste wegen Projektpräsentationen warten

In der Nähe der Winkelau in Loosdorf ist eine Siedlungserweiterung geplant. Foto: Gemeinde Fallbach

D as verschob den ursprünglichen Zeitplan deutlich nach hinten: Die Gemeinderäte konnten sich erst nach Projektpräsentationen über Glasfaserausbau in der Gemeinde und der eventuellen Errichtung eines Seminarzentrums in der Winkelau mit den Tagesordnungspunkten befassen. Statt um 19 Uhr stieg man erst um 21 Uhr in die Tagesordnung ein.