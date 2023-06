Feichtner wird Zwentendorfer Ortsvorsteher

Nachtragsvoranschlag. Der 1. Nachtragsvoranschlag wurde mit Einnahmen von 3,65 Mio. Euro und Ausgaben von 4,34 Mio. Euro beschlossen. Steigende Energie- und Personalkosten, vor allem aber angestiegene Zinsen, waren der Grund für diese doch beträchtliche Ausgabensteigerung. Der Schuldenstand hat sich mit dieser Veränderung einhergehend gegenüber dem Voranschlag 2023 von 7,18 Mio. Euro auf 7,37 Mio. Euro erhöht.

Zwei neue Kindergartengruppen. Bei der Verhandlung mit der Abteilung Kindergarten wurde festgestellt, dass zusätzlich zu den zwei bestehenden Gruppen zwei weitere Gruppen ab Herbst 2024 benötigt werden. Dabei wurde der Grundsatzbeschluss für diese Erweiterung mit Schätzkosten von etwa 960.000 Euro beschlossen. Gleichzeitig wurde der Auftrag für die Ausschreibung und Planung des Projekts an die Firma Schleining in der Höhe von 95.000 Euro vergeben.

Wärmepumpe statt Ölkessel. Ein weiteres Thema war die Heizungsumstellung für den Hort. Mit Beginn des Schuljahres 2023/24 startet die Nachmittagsbetreuung der Volksschulkinder im Rahmen eines Horts im adaptierten Gebäude der ehemaligen Polizeiinspektion in Gnadendorf. Da es dort noch einen alten Ölkessel gibt, stellt die Gemeinde im Rahmen der „Raus aus Öl“–Förderaktion auf eine Wärmepumpe um. Der Auftrag wurde an die Firma Riener aus Patzmannsdorf mit Kosten in der Höhe von 32.800 Euro vergeben.

Neuer Ortsvorsteher. Und zu guter Letzt wurde Gemeinderat Stefan Feichtner, bekannt auch als Feuerwehrkommandant-Stellvertreter der FF Gnadendorf, zum neuen Ortsvorsteher von Zwentendorf bestellt.