Neuer Heizkessel für Volksschule, neue Verkabelung für Bauhof

Im Bauhof soll die gesamte elektrische Anlage von Beleuchtung, Verkabelung, Zählerkasten bis zu den Steckdosen erneuert werden. „Der Preisunterschied der insgesamt drei Angebote ist eklatant“, sagte Bürgermeister Dötzl, bevor es zur Abstimmung für den Billigstbieter kam. Die Angebote unterschieden sich um fast 5.000 Euro.

Der Bauhof war auch Thema bei einem weiteren Tagesordnungspunkt: Zwei Mietverträge von Lagerräumen am örtlichen Bauhof und ein weiterer Abstellplatz für einen siebenten Postbus wurden beschlossen. Um bei Bedarf für eine gute Straßenbeleuchtung gewappnet zu sein, wird die Gemeinde insgesamt 25 Masten und 15 LED Köpfe ankaufen.

Förderzusage fehlt noch. Da für die PV-Anlagen bei der Kläranlage Großharras und dem Pumpwerk Zwingendorf noch keine Förderzusage genehmigt wurde, musste dieser Punkt von der Tagesordnung genommen werden.

Heizungstausch für VS verschoben. Auf die nächste Sitzung wurde auch der Heizungstausch in der Volksschule Großharras verschoben. Der Bürgermeister erwartet diesbezüglich noch ein weiteres Angebot und möchte sich bis zur nächsten Sitzung mit einigen Gemeinderäten zwecks Beratung zusammensetzen. Sein Wunsch wäre ja, dass der Tausch noch in den Sommerferien stattfinden wird.

Dieser Heizkesseltausch ist notwendig, nachdem im vergangenen Winter mehrmals der 36 Jahre alte Heizkessel ausgefallen ist. Die Steuerung ist kaputt und muss derzeit im Handbetrieb gesteuert werden, zudem handelt es sich um einen Ölkessel. Eine Reparatur des alten Kessels würde 17.000 Euro kosten.

Mehr Kinderbetreuungszeiten. Nach den Sommerferien wird es auch Änderungen in den beiden Kindergärten und der Tagesbetreuung geben. Die Öffnungszeiten wurden VIF-konform (Vereinbarkeit Indikator Familie und Beruf) angepasst. So wird ab 1.9. die Kinderbetreuung insgesamt 45 Stunden pro Woche angeboten: Montag bis Donnerstag von 7 – 16.30 Uhr und Freitag 7 – 14 Uhr. Geschlossen sind die Kindergärten und die TBE künftig nur mehr in den Weihnachtsferien, Semesterferien, Osterferien und eine Woche in den Sommerferien. Angepasst wurden auch die gestaffelten Betreuungsbeiträge sowie die Kosten für das Mittagessen.

Glasfaser-Netz wird gebaut. „Wichtig für die Gemeinde“, stimmte SPÖ-Fraktionsführer Adolf Schmid dem Grundsatzbeschluss für den Glasfaserfaserausbau im gesamten Gemeindegebiet zu. Nun kann die ausführende Firma mit den Planungen beginnen.

Digitale Amtstafeln werden angekauft. Um auch die Bürger ohne Internet rasch und ohne viel Aufwand zu informieren, wurde der Ankauf von drei digitalen Amtstafeln beschlossen. Diese sollen am Hauptplatz in Großharras beim Gebäude der ehemaligen Erste Bank und in Zwingendorf und Diepolz beim jeweiligen Dorfzentrum montiert werden. Dort wird dann der Inhalt der Gemeindehomepage sowie die Informationen der GEM2GO-App ersichtlich sein. Amtsleiter Fichtinger erspart sich künftig viele Fahrten zu den einzelnen Schaukästen.