„Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit für Poysdorf und seine zehn Katastralgemeinden“, so das Stadtoberhaupt. Alle Wahlen bekamen die volle Zustimmung von ÖVP, SPÖ und FPÖ. Beim Prüfungsausschuss hat die ÖVP ein Mitglied freiwillig an die SPÖ abgegeben. So konnten die SPÖ-Mandatare Doris Böck und Christian Seiter in den Prüfungsausschuss einziehen.

Beim Stadtrat ist der bisherige Gemeinderat Jochen Glanznig neu. Er folgt auf Wolfgang Souczek. Fraktionssprecher werden Vizebürgermeister Josef Fürst von der ÖVP, Stadtrat Hans Peter Vodicka von der SPÖ und Bundesrat Michael Bernard von der FPÖ. Sie sind wertvolles Bindeglied zu den einzelnen Fraktionen, um die Arbeit im Gemeinderat abzustimmen.

Zu Beginn der Gemeinderatsperiode war auch Stadtpfarrer Bernd Kolo mit dabei und spendete dem Gemeinderat den Segen. „Es ist schön, dass ihr euch in den Dienst der Gemeinschaft stellt“, betont der Seelsorger. Bürgermeister Thomas Grießl freute sich über die große Zustimmung und betonte, dass dies eine gute Basis für eine weiterhin erfolgreiche Arbeit zum Wohle der Poysdorfer Bürger ist.

Bei der Wahl der Ortsvorsteher wurden mit dem bisherigen Gemeinderat Roman Oppenauer und der Walterskirchnerin Brigitte Kandler zwei neue Kandidaten gewählt. Die weiteren Ortsvorsteher: Altruppersdorf: Albert Czezatke, Erdberg Johann Wirrer, Föllim: Manfred Leisser, Kleinhadersdorf: Siegfried Denner, Poysbrunn: Franz Vinzens, Wetzelsdorf: Norbert Lackenbauer, Wilhelmsdorf: Karl Haimer, Ketzelsdorf: Erhard Seiser.