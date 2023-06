Neuer Mistelbacher Kindergarten bekommt acht statt fünf Gruppen

„Es gibt ein fix und fertiges Verkehrskonzept für diesen Bereich, weil dort ein Wohnbauprojekt hinkommt“, korrigierte Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ). Außerdem habe er im Stadtrat angeregt, dass durch diese großen Kindergärten jene in den KGs nicht angerührt werden dürfen. „Das stand nie zur Diskussion“, machte Bürgermeister Stubenvoll (ÖVP) klar.

„Aber der Südosten ist ein Bereich, wo in Zukunft viel mehr Menschen leben werden, wo die Kinder zu Fuß oder mit dem Rad in den Kindergarten fahren können.“ Hier werden derzeit nicht nur Bauplätze für Einfamilienhäuser verkauft, am benachbarten WÖF-Gelände werden zig Wohnungen entstehen und auch der Bereich zwischen Augenarzt und Billa wird von der Siedlungsgenossenschaft WAV verbaut werden. Man müsse dort die Kinder auch nicht mit dem Auto hinbringen. Trotzdem gebe es genügend Parkplätze dort. Besser jetzt ein großes Haus bauen als dann zu jammern, dass man größer bauen hätte sollen. Eine Gegenstimme von der FPÖ.

Die Aufstockung wird notwendig, weil die Gruppengrößen verkleinert und das Eintrittsalter gesenkt wird.