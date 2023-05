Gemeinderat Neuruppersdorf: Dorferneuerung übernimmt das alte FF-Haus

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Das alte Feuerwehrhaus in Neuruppersdorf wird saniert und künfitig vom Dorferneuerungsverein als Lager für dessen Gerätschaften genutzt. Foto: Michael Pfabigan

W as soll mit dem alten, kleinen Feuerwehrhaus im Ort geschehen? Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 16. Mai, dass es nicht abgerissen, sondern saniert werden soll.