So unterschiedlich nehmen die Regenbogenkoalition und die ÖVP das Auftreten ihres Gegenübers im Gemeinderat am Mittwochabend wahr: „Arbeiten statt Weglaufen“, betiteln Team Wolkersdorf, MIT:uns, WUI und SPÖ ihre identischen Beiträge auf Facebook. „Bürgermeister schmeißt die Nerven weg“, schreibt die ÖVP auf ihrer Homepage.

Der Hintergrund für den feindlichen Tonfall: Die ÖVP brachte zu Beginn der Gemeinderatssitzung insgesamt fünf Dringlichkeitsanträge ein – sie wurden per Gegenantrag alle bis auf einen an die entsprechenden Ausschüsse verwiesen. Der letzte dringliche Antrag der ÖVP befasste sich jedoch wieder mit dem Thema Ärzteversorgung und sorgte für eine hitzige Debatte.

"Das ist eine Lüge"

In der Sitzung am 18. September wurden zwei Beschlüsse gefasst: Eine Startförderung in Höhe von 30.000 Euro pro neuer Kassenstelle mit Mehrheit der Regenbogenkoalition und ein gemeinsamer Beschluss zur Etablierung eines Primärversorgungszentrums in der Stadtgemeinde. Nun behauptete die ÖVP in der Sitzung am Mittwoch, dass Bürgermeister Dominic Litzka (Team Wolkersdorf) es verabsäumt hat, diese Beschlüsse an der Ärztekammer und der Gebietskrankenkasse zu melden. Die Stellenausschreibungen für Kassenstellen in Wolkersdorf seien daher weniger attraktiv, da die Startförderung und das Bekenntnis zum Primärversorgungszentrum darin nicht erwähnt sind.

Den Worten „seitens des Bürgermeisters wurde keine Initiative ergriffen“ aus dem ÖVP-Antrag begegnete Litzka mit großer Ablehnung: „Das ist eine Lüge“, sagte er dazu. Litzka und Astrid Holzer (ÖVP) haben nach eigenen Angaben beide mit der Gebietskrankenkasse Telefonate geführt, offenbar jedoch nicht mit der selben Mitarbeiterin. Auch hat der Bürgermeister nicht angeordnet, dass die Beschlüsse in die Stellenausschreibung aufgenommen werden.

Im Gemeinderat fand jedenfalls eine längere, chaotische Debatte über die Wortwahl im ÖVP-Antrag statt. Als Bürgermeister Litzka zur Abstimmung überging, die ÖVP allerdings noch Wortmeldungen einbringen wollte, entzog Litzka den ÖVP-Gemeinderäten schließlich das Wort. Während der Abstimmung verließen diese dann aus Protest den Saal. Frank Mühmel und Rudolf Maurer (beide ÖVP) verblieben jedoch im Sitzungssaal. Sie saßen seit Anfang der Sitzung nicht mehr in den Reihen der ÖVP, sondern gegenüber beim Team Wolkersdorf.