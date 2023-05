Wildendürnbach: Parzelle wird verkauft und nicht zum Park

Der Beschluss in der Gemeinderatssitzung am 16. Mai war allerdings nicht einstimmig: Gemeinderätin Maria Rieder (ÖVP) hätte dort lieber eine Verbreiterung der Verkehrsfläche und eine Grünanlage gesehen. „Öffentliches Interesse“, begründete sie ihren Widerstand. Und das anscheinend nicht zum ersten Mal.

„Du machst uns lächerlich mit deinen Aussagen. Der Gemeinderat hat sich festgelegt und du hintertreibst das“, ärgerte sich Gemeinderat Josef Strasser (ÖVP): Der Gemeinderat habe das so beschlossen. Auch Bürgermeisterin Manuela Leisser (ÖVP) wies darauf hin, dass das Grundstück nicht gekauft wurde, um eine Grünanlage und eine breitere Straße zu bauen. „Ich hab halt eine neue Nutzung mit öffentlichem Interesse gesucht“, begründet Rieder.

Auf dem Grundstück zwischen Laaer Straße und Ortszentrum wird Installateur Markus Wunsch an der Laaer Straße ein Gebäude für seine Firma mit Verkaufslokal, Ausstellungsräumen und Büros bauen, an der zentrumsseitigen Grundstücksgrenze soll irgendwann einmal ein Wohnhaus gebaut werden: „Ein Betrieb mit Zukunft“, freut sich Bürgermeisterin Manuela Leisser. Die unterschiedlichen Ansichten in der eigenen Fraktion sieht sie gelassen: Meinungsvielfalt und Diskussionen seien gut für die Gemeinde.

Der Verkauf wurde mit einer Gegenstimme beschlossen.

