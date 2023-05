Laa hält an „nextbike“-Verleihsystem fest

Wer kein eigenes Rad hat, kann sich in Laa unkompliziert und rund um die Uhr „nextbikes“ mieten - und damit die Radwege in der Stadt und im Land um Laa zurücklegen und Ausflugsziele, Wirtshäuser, Kellergassen und Heurige aufsuchen. Der Gemeinderat hat beschlossen, am „nextbike“-System festzuhalten.

Der Fahrradverleih besteht in Laa seit über zehn Jahren, an zwei Stationen - neben dem Rathaus und dem Ostbahnhof - können die Räder ausgeborgt und wieder abgegeben werden. „So können Gäste, aber natürlich auch Bewohner unserer Stadt über dieses System bequem Fahrradtouren organisieren und das zu einem moderaten Preis“, informiert Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

Ausleih-Details: Die ersten Minuten sind kostenfrei

Laa ist eine der über 200 Teilnehmer-Gemeinden, in denen insgesamt über 1.000 „nextbikes“ zum Verleih zur Verfügung stehen. Für die Benutzung ist eine einmalige Registrierung erforderlich (via App oder der Hotline 02742/229901). Die ersten 30 Minuten sind kostenlos, danach wird ein Euro pro 30 Minuten verrechnet (mit den Partner-Tarifen von ÖBB-Vorteilscard und VOR-Jahreskarte ist die ganze erste Stunde kostenfrei).

Der Ganztagestarif beträgt 15 Euro für 24 Stunden. Mit einem angemeldeten Account kann man bis zu vier Fahrräder gleichzeitig ausleihen. Die Räder können an 215 Verleih-Stellen in 58 Gemeinden in Niederösterreich ausgeliehen und zurückgegeben werden.

Weitere Infos unter www.nextbike.at

