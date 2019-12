Jetzt muss die Wahlbehörde entscheiden, ob sie die Kandidatur der „ULLAA - Unabhängige Liste Laa - Team Nikodym“ auch akzeptiert und ob genug und gültige Unterstützungserklärungen abgegeben wurden. Nötig waren in Laa 29 Unterstützer. Wird die Liste zugelassen, will Nikodym sein Team und sein Programm vorstellen.

Fix an seiner Seite ist Rudolf Cermak, früherer SPÖ-Ortsvorsitzender in Wulzeshofen: „Ich freue mich an der Seite von Christian Nikodym für die Gemeindebürger von Laa und den Katastralgemeinden arbeiten zu dürfen“, outete er sich als erster Mitstreiter von Nikodym.