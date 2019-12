Hinter Spitzenkandidat Christian Balon stünden 74 Namen auf einer ausgewogenen Liste. Ausgewogen, was den Frauenanteil betrifft - unter den zehn erstgereihten finden sich vier Frauen, was die Verteilung auf die Ortsgemeinden und was das Alter betrifft: „Wir haben ein Durchschnittsalter von 47 Jahren“, sagt Stubenvoll: Jüngste auf der Liste ist Claudia Pfeffer von der JVP mit 22 Jahren, Ältester Mistelbachs Ortsvorsteher Herbert Eidelpes mit 70 Jahren.

Auf den ersten Blick überraschend: Finanzstadtrat Harald Beber findet sich nur auf dem 18. Listenplatz. „Das liegt daran, dass wir uns die Diskussion um vordere Listenplätze für Ebendorf sparen wollten. Beber ist es egal, wo er auf der Liste steht“, sagt Bürgermeister und Spitzenkandidat Christian Balon, selbst ein Ebendorfer: „Sonst hätten wir vier Ebendorfer unter den ersten acht.“

Über künftige Stadtratssitze sage die Platzierung ohnehin nichts aus, da erst nach der Wahl beschlossen werde, wie groß die Stadtregierung sein wird: Möglich sind sieben bis zwölf Sitze im Stadtrat.

„Ich bin sehr stolz auf diese Liste“, sagt Spitzenkandidat Balon: „Vom ersten bis zum 74. Platz. Und geht es um Menschen, die mitmachen hätten wollen, hätten wir eine Liste mit 90 Namen abgeben können.“

Die Kandidaten

1. Christian Balon (Ebendorf), 2. Erich Stubenvoll (Lanzendorf), 3. Andrea Hugl (Kettlasbrunn), 4. Dora Polke (Eibesthal), 5. Klaus Frank (Mistelbach), 6. Peter Harrer (Mistelbach), 7. Josef Schimmer (Ebendorf), 8. Florian Ladengruber (Ebendorf), 9. Heidemaria Winna (Mistelbach), 10. Martina Galler (Paasdorf), 11. Wolfgang Inhauser (Hörersdorf), 12. Elisabeth Kastner (Hüttendorf), 13. Josef Thalhammer (Siebenhirten), 14. Margit Bader (Lanzendorf), 15. Alexander Weik (Mistelbach), 16. Walter Hiller (Frättingsdorf), 17. Michael Schamann (Eibesthal), 18. Harald Beber (Ebendorf), 19. Iris Sroufek (Mistelbach), 20. Herwig Schmidhuber (Kettlasbrunn), 21. Roman Fröhlich (Mistelbach), 22. Claudia Pfeffer (Mistelbach), 23. Lena Sattmann (Paasdorf), 24. Patrick Marchhart (MIstelbach), 25. Herbert Eidelpes (Mistelbach), 26. Stefan Schneider (Kettlasbrunn), 27. Werner Lehner (Hüttendorf) und 27 weitere Kandidaten.