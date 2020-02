Die Gemeinderatswahl in Hausbrunn brachte ein sehr knappes Ergebnis: Nur 15 Stimmen trennen nun SPÖ und ÖVP. Die Auswirkung in Mandaten hingegen ist ebenso knapp, aber doch eindeutig: Die SPÖ behält mit acht zu sieben Gemeinderäten die Mehrheit.

Ob des geringen Unterschiedes an Stimmen erhob die Volkspartei Hausbrunn den Anspruch, den Vizebürgermeister zu stellen. Das wurde bei der konstituierenden Sitzung am Montag allerdings mit acht zu sieben Stimmen abgelehnt.

Bei der Wahl der geschäftsführenden Gemeinderäte und bei der teilweisen Neuordnung der Ressorts, für welche die Gemeinderäte in den nächsten fünf Jahren die Verantwortung übernehmen werden, war man sich hingegen einig. Ebenso bei der Besetzung der verschiedenen Ausschüsse und auch über die Entsendung von Gemeindevertretern in Verbände und Institutionen.

Bürgermeister Johann Fürmann begründet den Anspruch auf den Vizebürgermeister für die SPÖ so: „Wenn es bei Entscheidungen, die vom Gemeindevorstand zu treffen sind, Stimmengleichheit gibt, hat der Vize das letzte Wort. Darauf wollen wir als Mehrheitsfraktion keinesfalls verzichten.“

ÖVP hätte gerne den Vizebürgermeister

Daniel Schweinberger (Fraktionsvorsitzender der ÖVP) kritisiert das Vorgehen: „Wir sind natürlich über dieses Wahlverhalten der SPÖ im Gemeinderat enttäuscht.“ Im Sinne einer gedeihlichen Zusammenarbeit, die auf Konsens aufgebaut sein sollte, wie es das ‚Team Hausbrunn‘ der SPÖ auch in der Wahlauseinandersetzung stets betont habe, sei das kein gutes Zeichen für die nächsten fünf Jahre, dass seiner Fraktion der Vize vorenthalten wurde.

In der nächsten Zeit stehen vier große Herausforderungen für Hausbrunn auf der Agenda: Kanal, Wasserleitungen, das Netz der Gasleitungen und die Anpassung der Kläranlage an die verschärften Umweltauflagen. Bürgermeister Fürmann: „Da muss der Gemeinderat einig an einem Strang ziehen und auch da sind klare und rasche Entscheidungen im Interesse der Bevölkerung wichtig.“