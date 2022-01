Pillichsdorf: ÖVP kandidiert als wieder geeinte Liste

Seit der letzten Wahl im Jahr 2019 gab es zwei ÖVP Listen: Die ursprüngliche ÖVP und WIR. Aus diesem Grund wurde von der Landespartei der Bezirksparteivorstand mit der Geschäftsführung der Volkspartei Pillichsdorf betraut. Im letzten Jahr wurde von der Landespartei und uns leider vergeblich versucht, die beiden ÖVP-Listen wieder zu einer Zusammenarbeit zu bewegen. Vertreter des Bezirksparteivorstandes haben deshalb in den letzten Wochen wieder Gespräche mit Spitzenvertretern der beiden ÖVP Listen geführt und eine Lösung für einen gemeinsamen Wahlvorschlag für den Gemeindeparteitag erarbeitet.

"Das vom Bezirksparteivorstand am 12.1.2022 eingesetzte Wahlkomitee hat sich auf Basis dieser Gespräche entschieden, dass es Zeit für einen Neustart ist", sagen Bezirksparteiobmann Karl Wilfing und Teilbezirksobmann Kurt Hackl: "Es braucht ein neues Miteinander in Pillichsdorf und auch einen Generationenwechsel in der Volkspartei Pillichsdorf. Aus diesem Grund wird die Volkspartei Pillichsdorf bei der kommenden Gemeinderatswahl nur mit einer Liste antreten."

Als neuer Gemeindeparteiobmann und damit auch als Spitzenkandidat für die kommende Gemeinderatswahl wird vom Wahlkomitee Florian Faber vorgeschlagen. Da er bei keiner der beiden bisherigen ÖVP-Listen aktiv war, sei er ein klares Signal für das angesprochene neue Miteinander. "Das weitere Team des Gemeindeparteivorstandes besteht aus konstruktiven Kräften der beiden bisherigen ÖVP-Listen und engagierten Quereinsteigern", sagen Wilfing und Hackl: "Gemeinsam, mit den Personen welche laut Statut im Gemeindeparteivorstand sind, werden sie den Neustart der Volkspartei Pillichsdorf gewährleisten“.

Der Wahlvorschlag für den Gemeindeparteitag der Volkspartei Pillichsdorf am 16.Februar: