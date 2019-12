Es ist die erste Gemeinderatswahl für den Staatzer Bürgermeister Daniel Fröschl, der sich als Spitzenkandidat der ÖVP stellt. Fröschl wurde 2017 vom Gemeinderat als Nachfolger von Leopold Muck, der nach der Hälfte der Amtsperiode seinen Rücktritt bekannt gab, in das Amt gewählt.

„Ich denke, wir haben sehr gut gearbeitet in den letzten fünf Jahren, natürlich noch gemeinsam mit Leopold Muck“, ist Daniel Fröschl sicher. „Jetzt wird die Rechnung direkt von den Bürgern präsentiert und ich hoffe schon sehr, dass sie zufrieden waren und bei der Wahl unseren Kurs bestätigen,“ ist sich der Bürgermeister auch bewusst, wie knapp der ÖVP-Vorsprung mit nur einem Mandat ist.

Fröschl will mit seinem jungen Team Staatz fit für die Zukunft machen. Dazu gehört eine moderne Infrastruktur in jeder Katastralgemeinde. Ganz wichtig ist ihm „die Erhaltung der Lebensqualität, die Schaffung von Bauplätzen für die Jugend und die verstärkte Einbeziehung der Bevölkerung in Entscheidungen.“ Ein Anliegen ist Daniel Fröschl auch das Anlegen von Verbindungswegen zwischen den Orten, damit Staatz für alle Gemeindebürger auch ohne Auto gut erreichbar ist.

Das Ziel des Vizebürgermeisters und Spitzenkandidaten der SPÖ, Johann Holzapfel ist naturgemäß, diesmal die Hürde zu nehmen und die ÖVP zu überholen.

Sein wichtigstes Anliegen für die nächsten Jahre ist die bauliche Modifizierung der Bildungseinrichtungen, vor allem des Kindergartens. Er könnte sich auch eine Nachmittagsbetreuung der Volksschüler gemeinsam mit anderen Gemeinden vorstellen.

Ein zentraler Punkt ist für Johann Holzapfel der Umweltschutz. „Auf dem Staatzer Berg gibt es ein Föhren- und Eschensterben, dabei haben diese vor allem auf der Nordseite Schutzwaldcharakter“, ist er besorgt.

„Nicht von heute auf morgen, sondern auf übermorgen schauen“ will Holzapfel, darum seien ihm die Anbindung an ein schnelles Datennetz und Ansprechpartner für die Pflege bedürftiger Personen wichtig.