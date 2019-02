Am Mittwoch mussten die politischen Mitbewerber der Gemeinderatswahl ihre Kandidatenlisten einreichen. Bis 25. Februar können noch Ergänzungsvorschläge eingebracht werden, tags darauf erfolgt die offizielle Kundmachung. Der NÖN liegen die Vorab-Listen bereits vor.

Bei der ÖVP („Volkspartei Wolkersdorf – Bürgermeisterin Anni Steindl“) führen Bürgermeisterin Anna Steindl und Vizebürgermeisterin Andrea Stöger-Wastell das Team weiterhin auf Platz eins und zwei an. Allerdings gibt es auch einige neue Mandatsanwärter im Team Steindl, so steht etwa der der 23–jährige Niklas Kieser auf Platz fünf der Liste. Das neue „Team Wolkersdorf – Die Volkspartei“ wird an der Spitze von Gemeinderat Dominic Litzka angeführt, während ÖVP-Landesparteiobfrau-Stv. Kurt Hackl die Nummer zwei einnimmt. In Litzkas Team sind viele junge Kandidaten vertreten, wie etwa Johannes Rinnhofer (27) oder Kornelia Weiss (19).

Im Team der Bürgerliste MIT:uns gab es an der Spitze eine große Veränderung: Der 31-jährige Landschaftsplaner Stefan Streicher hat Hannes Schwarzenbergers Platz eingenommen. Der Fraktionsführer steht jetzt auf Platz zwei, gefolgt von Barbara Holzer, welche für MIT:uns noch nicht im Gemeinderat war. Bei den Grünen (WUI) sind mit Lisa Kühnert und Severin Vogt ebenfalls neue, junge Kandidaten dabei. An der Spitze setzt man allerdings auf Kontinuität: Christian Schrefel, Barbara Rader und Erwin Mayer führen das Team an.

Die SPÖ möchte mit Albert Bors an der Spitze einen politischen Neustart hinlegen. Horst Holzer kandidiert nicht mehr für die Roten, die Gemeinderäte Franz Pfaffl und Elisabeth Fischer stehen aber weiterhin zur Wahl. Bei der FPÖ hat Richard Canek an der Spitze für den Münichsthaler Wolfgang Marzy Platz gemacht, Canek steht jetzt auf Platz drei hinter Hanns Kralicek. Die NEOS möchten mit Spitzenkandidatin Daniela Gschwindl in den Gemeinderat eintreten.

Neu im Wahlkampf der Stadtgemeinde ist die Liste GEPP: Der Mann an ihrer Spitze heißt Friedrich Gepp, ist 62 Jahre alt, verdient sein Geld mit der Immobilienvermietung und ist Kellergassenführer. Insgesamt stemmt Gepp bereits 25 Jahre an Gemeinderatserfahrung, 15 davon in Wolkersdorf und zehn in Sulz im Weinviertel. Gepp kritisiert die politische Kultur in der Stadtgemeinde: Die Aufsichtsbeschwerden, Abwesenheiten im Gemeinderat und die Mandatsniederlegungen hält er insgesamt für beschämend. Potenziellen Wählern verspricht Gepp mit seiner Liste, sich mit sachlichen Argumenten und Lösungsansätzen für die Stadtgemeinde einzusetzen.