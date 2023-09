Natur, Musik und Kulinarik beim Ameiser Gemeindewandertag

Die Veranstaltung begann mit einer feierlichen Feldmesse im Dorfwirtshaus, begleitet vom Ortsmusikverein Ameis-Föllim-Altruppersdorf. Nach einer schmackhaften Stärkung mit Frankfurtern und Debrezinern machten sich die Teilnehmer auf den Weg. Die etwa neun Kilometer lange Route führte sie durch idyllische Landschaften, darunter die Loamgstettn und die Waldkapelle, vorbei am "Blauen Kreuz" bis zum Grenzweg nach Hörersdorf. Von dort aus ging es durch den malerischen Wald zurück über das Bergfeld und den Hünner mit dem Flugfeld bis zum Ameiser Sportplatz.

Unterwegs konnten die Wanderer an Labstationen Rast machen, sowohl bei der Waldkapelle, wo der Ortsmusikverein Ameis-Föllim-Altruppersdorf für musikalische Begleitung sorgte, als auch am Waldrand, wo der Tennisverein für Erfrischungen bereitstand. Für das krönende Mittagessen wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Ameis im geräumigen Festzelt am Sportplatz gesorgt. Die musikalische Unterhaltung im Festzelt übernahm die Gruppe "Thayablech". Der Gemeindewandertag in Ameis war ein gelungener Tag voller Natur, Musik und kulinarischer Genüsse.