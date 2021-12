Napoleon-Saal in Ulrichskirchen für Pfarre und Gemeinde

Es war ein langer, intensiver Prozess, der am 13. Dezember zu Ende ging: Gemeinde und Pfarre einigten sich auf Sanierung und gemeinsamer Nutzung eines Teiles des Pfarrhofes: Konkret werden der Napoleon-Saal, Nebenräumlichkeiten und die Küche von beiden Institutionen genutzt. Die Gemeinde will hier Vereinen einen Veranstaltungssaal bieten, die Pfarre ist bestrebt, den historischen Pfarrhof einer zeitgemäßen Nutzung als örtliches Kultur- und Bildungszentrum für Veranstaltungen zuzuführen.

Die ersten Gespräche gab es 2019, damals war angedacht, den Pfarrstadl zu sanieren und die Synergien gemeinsam zu nutzen. Eine erste Kostenschätzung ergab Investitionen in der Höhe von 1,2 Mio. Euro. Kosten-Nutzen stimmten da für die Gemeinde nicht. Also wurde neu verhandelt: Umbau und Sanierung des Pfarrhofes kamen danach auf Kosten von 1,8 Mio. Euro, diese Pläne wurden aber über den Haufen geworfen, als die Pfarre im Erdgeschoß ihre Pfarrkanzlei einrichten will, weitere Räumlichkeiten im Obergeschoss des Westtraktes sollen jetzt zu einer Wohnung umgebaut werden. Wohnungen sollen auch im Erdgeschoß entstehen.

Schlussendlich einigte man sich auf die Lösung mit dem Napoleon-Saal im Obergeschoss des Nordtraktes, der durch Schiebewände individuell und flexibel vergrößert werden kann. Finanziell wird sich Ulrichskirchen-Schleinbach mit einer Mietvorauszahlung von 400.000 Euro, die in drei Tranchen ausgezahlt werden, an den Umbauarbeiten beteiligen. Der Mietvertrag läuft 40 Jahre.

„Die baulichen Maßnahmen werden unter weitestgehender Erhaltung des historischen Bestands und der vorhandenen Struktur erfolgen, erforderliche Eingriffe in die bestehende Substanz erfolgen behutsam, jedoch ohne historisierende Anbiederung. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant“, sagt Johannes Wimmer vom Vermögensrat der Pfarre.