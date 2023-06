Standing Ovations für zwei Jugendorchester

Kapellmeisterin Bernadette Kerbl von den Staatzern und Kapellmeisterkollege Roman Schreiber aus Poysdorf präsentierten mit ihren Orchestern je drei Stücke. Die dargebotenen Stücke reichten von Wiener Musik über Konzertstücke bis hin zu der Gesangsnummer „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical Elisabeth.

Poysdorfs Ehrenobmann Markus Kletzl, auch in der Bezirksarbeitsgemeinschaft aktiv, konnte im Namen des NÖ Blasmusikverbandes an Kapellmeisterin Bernadette Kerbl die Dirigentennadel in Bronze verleihen. Eine Auszeichnung für einen Dirigenten, der mit seiner Kapelle drei Mal in Folge bei einer Konzertmusikbewertung über 90 Punkte erspielen konnte.

Obfrau Cornelia Mauser konnten unter den zahlreichen Gästen auch Landtagsabgeordneten Manfred Schulz, Poysdorfs Bürgermeister Josef Fürst und Vizebürgermeister Leopold Fröschl aus Staatz willkommen heißen. Schulz brachte es auf den Punkt: „Wir haben eine großartige Jugend, die sich so für die Musik engagiert und hier bei diesem Konzert miteinander musiziert.“

Zum krönenden Abschluss waren alle Musikerinnen und Musiker gemeinsam auf der Bühne und gaben die Polka „Von Freund zu Freund“ zum Besten. Für diese Darbietung ernten die jungen Musiker Standing Ovations.