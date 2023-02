Mistelbach: Altes Notstromaggregat strahlt jetzt in Feuerwehr-rot

"Der Außenhülle des Aggregates merkte man das Alter von 20 Jahre auf Grund der Witterung optisch an. Technisch hingegen war der Generator im Inneren auf Grund der regelmäßigen Wartungen in einem tollen Zustand. Zudem hatte er kaum Betriebsstunden", erzählt Mistelbachs FF-Kommandant Claus Neubauer. Dankend nahm die Freiwillige Feuerwehr Mistelbach-Stadt diese Spende an.

Als das Notstromaggregat nach Mistelbach überstellt wurde, begannen unverzüglich die Arbeiten daran. Nach einer Rundum-Reinigung erfolgte der Anstrich in „Feuerwehr-Rot“. Außerdem wurde in Eigenregie eine Umfeldbeleuchtung sowie eine Innenbeleuchtung installiert, um im Einsatzfall bestmöglich mit dem Aggregat arbeiten zu können.

Technisch mussten einige kleine Adaptierungen vorgenommen werden. Diese wurden durch eine Fachfirma durchgeführt. Als letzter Schritt war die Beklebung der Notstromaggregates an der Reihe, damit einsatztaktische Bezeichnungen zu lesen sind.

Um dieses Projekt so umsetzen zu können, wurden unzählige ehrenamtliche Stunden für die Planung und Umsetzung durch die Feuerwehrmitglieder aufgebracht. Für dieses große Engagement möchte sich das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Mistelbach auch auf diesem Wege recht herzlich bedanken. Das 100kVA Notstromaggregat wird nun für die Bewältigung unterschiedlicher Krisen und Lagen eingesetzt.

"Das Projekt „Notstromaggregat - Refurbed“ konnte erfolgreich abgeschlossen werden und das Ergebnis macht mich wirklich sprachlos", sagt der FF-Kommandant: "Man erkennt das Aggregat nicht wieder!"

Er Dankt allen Kameraden, welche unglaublich viel Zeit und Liebe in das Projekt gesteckt haben.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.