Entspannte Gesichter bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Wolkersdorf. Geschäftsleiter, Gremien und Mitglieder waren ob des erfreulichen Jahresergebnisses 2017 höchst zufrieden.

Noch vor vier Jahren waren Wirtschaftslage, Zinslandschaft und Regulatorien dermaßen erdrückend, dass Geschäftsleiter Reinhard Kerbl heute offen sagt: „Ich habe damals befürchtet, uns gibt es nicht mehr lange.“ Dass die Situation heute eine wesentlich bessere ist, hat viele Gründe: die allgemeine Erholung der Weltwirtschaft, die Positionierung der Region als betriebliche und private Zuzugsgemeinden und vor allem die konsequente Umsetzung eines Zukunftsprogrammes zur Etablierung als Beraterbank mit persönlichem Kundenbezug.

Dafür war viel Einsatz aller Beteiligten von Nöten. Obmann „frisch gebackener“ Ökonomierat Johann Schramm brachte es auf den Punkt: „Heute dürfen wir die Früchte unserer Arbeit ernten.“ Die Strategie ist aufgegangen, zurücklehnen werden sich die Damen und Herren wohl trotzdem nicht.

Kerbl hat aber nicht nur die Zahlen im Blick: „Wir sehen die Bank als Beitrag zur Entwicklung der Gemeinden im Genossenschaftsgebiet. Wir organisieren eine Fülle von Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen.“ Über 50 % der Wohnbaufinanzierungen in der Region wickelt die Bank ab, durchaus in Konkurrenz nicht nur anderer lokaler Anbieter, sondern auch zu Wiener Großbanken. „Hier punkten wir mit Kundennähe und starkem Vertrauen in unser Haus“, sieht Kerbl die Vorteile der Regionalbank.