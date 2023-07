Vino Versum, der Tourismus Hotspot in Poysdorf

Bürgermeister Josef Fürst wurde bei der Generalversammlung des Vino Versums – Tourismus Poysdorf im Hotel Neustifter als Nachfolger von Thomas Grießl zum neuen Obmann gewählt. Fürst dankte Sylvia Schreiber herzlich für ihre langjährige Vorstandstätigkeit. Ihre Aufgabe als Kassierin wird Maria Frühwirth übernehmen. Kassier-Stv. und Gastrovertreter im Vorstand wird neu Andreas Simayr. Die touristische Entwicklung ist beispielgebend für das ganze Weinviertel. Da steckt sehr viel Arbeit und Engagement dahinter und natürlich auch der Auftrag an Vino Versum Geschäftsführerin Susanne Reidlinger und ihr Team mit soviel Elan weiter zu arbeiten, betonte Bürgermeister Josef Fürst.

Über 37.000 Nächtigungen im Jahr 2022 und auch für heuer gab es von Jänner bis Mai ein kräftiges Plus von 10,75 %, obwohl das Wetter eigentlich durchwachsen war. Vom Campingplatz bis zum Hotel Neustifter reicht die breite Angebotspalette. Wobei Camping derzeit einen echten Boom erlebt und der Veltlinerland Campingplatz im Poysdorfer Erholungsgebiet zu den besten Campingplätzen Niederösterreichs zählt. „Unser Erfolgsrezept ist, dass die Gäste nicht als Fremde wahrgenommen werden. Wein, eine Vielzahl an Veranstaltungen und vor allem die Gastfreundschaft werden in Gästeumfragen immer hervorgehoben“, erzählte Susanne Reidlinger. Von 2012 bis 2022 konnten die Nächtigungszahlen von 27.500 auf über 37.000 gesteigert werden. Sehr gut ist auch die Entwicklung bei den Angeboten. Wein- und Traubenwelt 22 % mehr Besucher, Traktorrundfahrten ein Zuwachs von 63 % und bei den Kellergassenführungen konnte das hohe Niveau gehalten werden.

Ein besonderes Dankeschön sagte Susanne Reidlinger an Wolfgang Paar, der mit Wine & Crime ein interessantes Angebot im Weinkeller geschaffen hat, das 2022 von über 550 Personen genutzt wurde. „Es gibt auch sehr viel her. Die Gäste schätzen die Natürlichkeit der Kellerröhre abseits eines sterilen Escape Rooms“, betonte Reidlinger. Neu im Angebot ist die Poysdorfer Schnitzeljagd, an der neben Susanne Reidlinger auch Martina Schreiber, Reinhard Ebenauer und Wolfgang Paar mitgearbeitet haben. „Es ist ein tolles Angebot, das jederzeit und unabhängig von Führungsterminen genutzt werden kann“. Besonders fasziniert dabei das Nachtwächterhaus bei der Kirche, das mit viel Liebe zum Detail aus Beständen des Bauernmuseums von Johann Deutner ausgestattet wurde. Es sieht aus, wie wenn die Oma mal kurz hinausgegangen ist, meinte eine begeisterte Besucherin.

Ein besonderes Image als Marillenregion Österreichs gibt der Marillen Erlebnispfad der Obst Baumschule Schreiber, der vor Kurzem eröffnet wurde. Neu hinzu wird in Kürze ein Wanderweg in die Weinriede Waldberg kommen, wo das Weingut Hugl-Wimmer eine wunderschöne Weingartenhütte mit Weitblick errichten ließ. Mit 1. Juli wird auch die neue Personenschleuse in der Kellerröhre der Vino Versum Wein- und Traubenwelt eingerichtet. Damit ist die Traubenhalle als frei zugänglicher, wetterfester Spielplatz für Familien und als wichtiger Infopoint zum Vino Versum frei zugänglich.

Obmann Josef Fürst lud auch die Bevölkerung von Poysdorf ein, hier vorbeizukommen und die Traubenhalle zu genießen. Der Außenbereich wird rückgebaut, mit Bäumen ausgestattet und so gestaltet, dass die Natur mehr Platz hat, aber auch Veranstaltungen wie der Christkindlmarkt gut abgewickelt werden können. Einen wichtigen Schwerpunkt bildet touristisch auch weiterhin das Rad- und Wanderparadies, denn auch Niederösterreich präsentiert sich als Radland im Herzen Europas. Der radfahrende Gast ist ein sehr wertvoller Gast, der um mindestens eine Nacht länger bleibt, als der Normalgast, erläuterte Susanne Reidlinger. Mit dem Poysdorfer Radfrühling wird alljährlich zum Saisonstart ein sehr wichtiges Zeichen gesetzt, das bei den Gästen, aber auch bei der heimischen Bevölkerung, sehr gut ankam. So wurden die Radtouren von Brünn nach Poysdorf oder auch der ÖAMTC E-Bikekurs sehr gut genutzt.