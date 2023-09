Mistelbacher fürchtet einen „Gülle-Tsunami“

Noch dringenden Informationsbedarf zur geplanten Biogasanlage zwischen Mistelbach und Siebenhirten sieht ein Mistelbacher aus dem Seeparkviertel. „Was passiert, wenn Substrate aus den riesigen Gärtank austreten und ein Gülle-Tsunami die Mistel hinunterschießt?“, sieht er ein Sicherheitsrisiko für Anrainer und Natur. Denn damit verbunden wären nicht nur Gebäudeflutungen, sondern Fischsterben und eine Schädigung von Schutzgebieten.

„Kann ausgeschlossen werden, dass bei einem Unfall Gülle- oder Gärreststoffe in die Mistel mit verheerenden Folgen fließen?“, will der Mistelbacher wissen: Das hätte verheerende Folgen für Mistelbach und die ganze Region, glaubt er und verweist auf einen Fall im Bezirk St. Pölten, wo 50.000 Liter Gülle bei einem landwirtschaftlichen Betrieb ausgetreten waren - muss aber zugeben, dass dort die Verschlussklappen möglicherweise absichtlich geöffnet worden waren. Probleme sieht er auch in einer möglichen Geruchsbelästigung und in vermehrter Verkehrsbelastung.

Zumindest würden entsprechende Vorkehrungen getroffen, damit keine Flüssigkeiten aus der Biogasanlage in die Mistel fließen, sagt Projektbetreiber Josef Gabmeier: „Als Sicherheitsvorkehrung wird entlang der Mistel ein 3,5 Meter hoher Wall errichtet, und damit er von außen nicht sichtbar ist, mit einem Windschutzgürtel „dekoriert“. Außerdem werden die vier Gärbecken nicht freistehend sein, sondern im Boden eingegraben.

Stichwort Geruchsbelästigung: Die Mutter-Biogasanlage von Mistelbach steht in Margarethen am Moos (Bezirk Bruck): Dort wuchs in den vergangenen Jahren die Siedlung direkt an die Biogasanlage heran. Von wesentlichen Geruchsbelästigungen weiß nicht einmal der Alt-Vizebürgermeister der Standortgemeinde.

Der Mistelbacher verweist in seinem Schreiben an die NÖN, in dem er seine Einwände gegen das Biogasanlagen-Projekt gebündelt hat, auch auf zahlreiche schwere Unfälle in Biogasanlagen, die sie zu einem echt gefährlichen Arbeitsplatz machen würden: „Ich könnte mich an keinen einzigen Unfall in Margarethen erinnern“, wundert sich Gabmeier über derartige Behauptungen.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Bürger-Infos in Siebenhirten und des Seepark/Totenhauer-Viertels: Die Ortsgemeinde im Norden ist für 12. Oktober geplant, in der Woche darauf soll dann das Totenhauer-Viertel folgen. Eine entsprechende Einladung wird an die Anrainer rechtzeitig ergehen, sagt Gabmeier.