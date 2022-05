Gericht Eisenstadt Bankräuber von Rohrbach & Bockfließ zu Haftstrafe verurteilt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

39-Jähriger erbeutete insgesamt 41.000 Euro Foto: APA/THEMENBILD

E in 39-Jähriger ist am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt als zweifacher Bankräuber zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden.