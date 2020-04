„Das Wichtigste für uns ist, dass wir unseren Weg weitergehen können und wir dieses Urteil als nächsten Schritt zur Einleitung der Sanitärwende beachten“ sagt öKlo-Gründer Niko Bogianzidis. Weniger erfreulich für das Wolkersdorfer Start-up ist jedoch der Inhalt des Urteils des Oberlandesgerichts Wien, das jetzt ins Haus flatterte.

„Leider wurden wir schuldig gesprochen, eine falsche Werbeaussage getätigt zu haben: Vier öKlos ersetzen keine zwölf mobilen Toiletten, auch nicht mit Vollzeitservice“, sagt Bogianzidis: „Auch wenn wir einen anderen Standpunkt vertreten, nehmen wir das Urteil an und versuchen aus der Sache zu lernen“, beispielsweise, dass Werbeaussagen vor der Veröffentlichung mit dem Anwalt abgesprochen werden.

"Schluss mit diesem Öko-Schmäh"

Der Wolkersdorfer Öko-Klo-Anbieter befindet sich im Rechtsstreit mit dem Marktführer für mobile Toiletten, Pipibox, des Irnfritzer Familienbetriebes Stark GmbH: Als vollen Erfolg wertet Gottfried Stark das Urteil: „öKlo hat mit irreführender Werbung gearbeitet – und angegeben, menschliche Fäkalien nur zu Testzwecken zu kompostieren. Das beworbene öKlo-Geschäftsmodell kann also nicht funktionieren. Was will man mit menschlichen Fäkalien zu Testzwecken anfangen, wenn man sie nicht als Kompost einsetzen darf? Wir hoffen, dass jetzt endlich Schluss mit diesem Öko-Schmäh ist.“

Eine derartige Änderung der Kompostverordnung ist es aber, was öKlo anstrebt: „Alle Punkte bezüglich Kompostverordnung wurden vom OLG wieder vollumfänglich abgewiesen“, bedauert der Wolkersdorfer Jungunternehmer.

Kritik übt Stark weiter am Konzept des öKlo, das ohne Chemie bei der Fäkalverarbeitung auskommt: „Wir erachten die Verwendung von Trocken-toiletten mit offenem Sammeltank, ohne Kontaktschutz zwischen Benutzer und Tank, aus hygienetechnischen Überlegungen für äußerst gefährlich.“