Sechs Jahre Haft für Bankraub in Laa - einer bleibt ungeklärt

Bezüglich des Banküberfalls im Vorjahr war der Angeklagte, der seit 27 Jahren in Brünn lebte und in Tschechien bis 2014 bereits eine siebeneinhalbjährige Haftstrafe wegen dreifachen Raubüberfalls abgesessen hat, geständig. Er habe Geld gebraucht, weil er wegen Covid seine Arbeit verloren hatte. Ein Bericht im tschechischen Fernsehen über den früheren Bankraub in Laa habe ihn auf die Idee gebracht. Mit dem Pkw sei er in einen tschechischen Grenzort gefahren, von dort weiter mit dem Fahrrad seines Sohnes.

Schwarz gekleidet, mit Mundschutz und Kapuze betrat er kurz vor der Mittagspause mit einer Airsoft-Pistole und einer Handgranatenattrappe die Bank, ging schnurstracks in den im hinteren Bereich der Filiale liegenden Kassenraum und forderte vom Bankangestellten: „Überfall, Geld her, schnell!“ Es sei alles extrem schnell gegangen, erinnerte sich der Kassier, der im Zeugenstand sehr gefasst wirkte.

Verdächtige Gemeinsamkeiten bei den beiden Banküberfällen

Mehr und länger beschäftigte den Schöffensenat mit dem Vorsitzenden Richter Helmut Neumar jedoch die mögliche Täterschaft im Juni 2020. Staatsanwalt Lambert Schöfmann sprach von einer Vielzahl an Indizien. Größe und Statur des Täters seien ebenso gleich wie der Fluchtweg und die Umhängetasche. Gedroht wurde mit einer Dynamitstange. Noch dazu war der 52-Jährige – wie er später zugab – genau eine Woche vorher, also am 19. Juni 2020, in der Bank. Um ein Konto zu eröffnen, wie er angab. Um die Bank auszukundschaften, wie Ankläger und Richter vermuteten.

Auf einem Video ist der 52-Jährige mit seinem Handy zu sehen. Doch eine Auswertung aller zu dieser Zeit eingeloggten Mobiltelefone habe ergeben, dass er nicht telefonierte, wie ein Ermittler im Zeugenstand bestätigte. Es habe den Eindruck gemacht, als hätte der Mann mit dem Handy gefilmt, gab der Polizist an. Der Angeklagte stellte das in Abrede. Was er an jenem Tag dort zu suchen hatte, daran wollte er sich aber nicht mehr so genau erinnern. Er sei lediglich in mehreren Banken gewesen, um ein Konto zu eröffnen. „Sie erzählen da lauter Blödsinn“, ärgerte sich der Staatsanwalt.

Schwache Trefferquote bei Gesichtserkennung

Die kurz angebundenen und ausweichenden Antworten des Angeklagten strapazierten die Neven des Richters. Dafür, dass er Bankangestellte in Todesangst versetzt hatte, entschuldigte sich der 52-Jährige. Doch er blieb dabei: Der Mann, der schemenhaft auf Bildern vom Überfall im Juni 2020 zu sehen ist, sei nicht er.

Was für ihn sprach: Die polizeiliche Gesichtserkennung – ein Abgleich mit den Fotos aus der Überwachungskamera - ergab lediglich eine Trefferquote von 14 und 46 Prozent. Was den Verteidiger des Angeklagten zum Schluss kommen ließ, dass hier keine ausreichenden Beweise vorliegen würden, um seinem Mandanten den früheren Bankraub anzulasten. „Der Maßstab lautet: mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich. Davon sind wir hier sehr weit weg. Und die Indizien betreffen nur den 19. Juni, nicht den Tag der Tat.“

Der Angeklagte führte weiters ins Treffen, dass er die Herausgabe des Geldes verbal gefordert hatte; der Täter im Juni 2020 aber lediglich einen Zettel vorgezeigt hatte. Die Beute damals waren 83.000 Euro. Warum sollte er also nur ein Jahr später schon wieder einen Bankraub begehen?

Bankangestellte war sich "fast sicher"

Die Bankangestellte, die im Juni 2020 in Todesangst das Geld herausgegeben hatte („Die Zeit danach war heftig.“), konnte den 52-Jährigen als Täter nicht wiedererkennen. Konkreter wurde da schon eine Kollegin von ihr im Zeugenstand, die sich „fast sicher“ war, dass es sich um dieselbe Person handelte.

Nach rund dreieinhalb Stunden zog sich der Schöffensenat schließlich zur Beratung zurück. Das Urteil: sechs Jahre Haft für den Bankraub am Allerseelentag 2021, Freispruch für den Bankraub am 26. Juni 2020. „Wenngleich auch hier vieles für die Täterschaft spricht, so ist doch dem Hinweis des Verteidigers zu folgen. Die Indizien sind stark. Aber es spricht eben vieles, aber nicht alles dafür“, erklärte Richter Neumar.

Der Angeklagte erbat sich die ihm zustehende (dreitägige) Bedenkzeit. Der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab.

