Geschäftspartner-Besuch Schlemmer wieder mit modernster Tischlerei voll aktiv

Lesezeit: 2 Min WK Werner Kraus

Verkaufsleiter Prinz von Zulieferer Frischeis war von Österreichs modernster Tischlerei in Poysdorf tief beeindruckt. Foto: Kraus, Werner KRAUS

E s war für alle ein Schock, als im Vorjahr die Tischlerei Martin Schlemmer in der Feldsbergerstraße in Flammen aufging. Elisabeth und Martin Schlemmer haben sofort wieder mit dem Aufbau begonnen und können so nach einem halben Jahr wieder voll arbeiten.