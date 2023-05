Loosdorf: Neues Forschungsprojekt rund um Piatti'sches Scherbenzimmer

Und das Forschungsprojekt mit den japanischen Partnern wurde übergeführt in ein neues gemeinsam mit dem Institut für Konservierung und Restaurierung an der Uni für angewandte Kunst in Wien. Erforscht werden Geschichte, Herkunft und Aussehen der zerstörten Porzellansammlung der Piattis, sowie, welche Möglichkeiten es gibt, diese in die Zukunft überzuführen: Durch Restaurierung, durch Archivierung oder durch gänzlich neue Wege.

Die Adelsfamilie der Piattis stammte eigentlich aus Norditalien, Raum Mailand, einen Zweig zog es an den Sächsischen Königshof, wo sie mit dem Sammeln von edlem japanischem Porzellan begannen. Als sie 1834 mit dem Gut Loosdorf belehnt wurden, übersiedelten die Grafen auch ihre Sammlung ins Weinviertel. Ende des Zweiten Weltkrieges schlug die Rote Armee ihr Lager im Schloss auf, da die Familie ihr Porzellan nicht mitnehmen konnten, wurde es im Keller eingemauert in der Hoffnung, dass es unentdeckt bleibt. Als sie wieder ins Schloss kamen, fanden sie die gesamte Sammlung zerstört und die Scherben im ganzen Schloss verteilt. „Meine Vorfahren haben die aber nicht weggeschmissen, sondern als Mahnmal in einem Raum gelagert, dem Scherbenzimmer“, erzählt Gabriel Piatti.

Bei einer Teezeremonie in Japan lernten die Eltern von Gabriel, Verena und Alphons Piatti die Teemeisterin xxx kennen, die von der Geschichte des Piatti’schen Porzellans fasziniert war und den Kontakt herstellte, was der Start des Forschungsprojektes „Broken Colletion“ war. Stücke aus Loosdorf waren von 2020 bis 2022 auf Ausstellungstour durch Japan. Jetzt ist die Stücke zurück in Loosdorf, Machiko Hoshina verabschiedete sich mit der Teezeremonie von den Schaustücken, Gabriela Krist und ihr Team von der Uni für angewandte Kunst übernehmen: „Die meisten Porzellansammlungen sind fragmentiert“, sagt Krist.

Wie man damit verfahren soll, ob man Restaurierungen sehen soll, wie man überhaupt damit umgehen soll, darüber gibt es wenig Forschung bisher. In Ausstellung wird gezeigt, was die Loosdorfer Sammlung so besonders macht, wissenschaftlich wird sie von Studenten aufgearbeitet. Detail am Rande: Präsentiert werden die Scherben in den einzigen Kästen aus der ehemaligen Bibliothek, die die Russenzeit überstanden haben: Die wurden nämlich von den Soldaten als Betten verwendet. Aktuell befassen sich mehrere Master- und Doktorandenarbeiten damit.

Aufgearbeitet wird auch die Biografie der Sammlung: Wer hat wann was gesammelt und wie könnte sie damals ausgesehen haben. Denn im Familienarchiv der Piattis gibt es dazu keine Unterlagen: Auch die wurden von der Sowjetarmee vernichtet. Das Forschungsprojekt läuft bis 2026, dann ist eine Präsentation der Forschungsergebnisse angedacht.

Schloss und Scherbenzimmer können bis 25. August besucht werden. Infos: www.piatti.at

