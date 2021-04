Um eine Sensibilität bei den Verkehrssünder zu erreichen, die dadurch nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in unnötige Gefahren begeben, haben die drei Fraktionen ÖVP, SPÖ und LaB je eine Geschwindigkeitsmessanlage angeschafft.

Die drei neuen Geschwindigkeitsmessanzeigen sind – so wie jene, die bereits vor einigen Monaten in der Ortsgemeinde von Hörersdorf in Betrieb genommen wurde – solarbetrieben und daher auch standortunabhängig. Somit werden die einzelnen Messanlagen in Zukunft abwechselnd zum Einsatz kommen, beginnend mit der Grubenmühlstraße in Ebendorf, der Lanzendorfer Hauptstraße und der Schrickerstraße in Lanzendorf.

Die bei der Messung gespeicherten Daten sollen in weiterer Folge ausgewertet werden und dazu dienen, bestimmte Straßenabschnitte im Bedarfsfall verkehrssicherer zu gestalten.

Im Beisein der drei Klubsprecher für die Parteien ÖVP, SPÖ und LaB – Vizebürgermeister Manfred Reiskopf, Stadtrat Josef Schimmer und Stadtrat Dr. Friedrich Brandstetter – wurden die drei neuen Geschwindigkeitsmessanlagen am Montag, dem 26. April, offiziell an die Stadtgemeinde Mistelbach übergeben.