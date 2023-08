Wolkersdorf: Tempo 30 gilt nun auf zwei Strecken

Bürgermeister Dominic Litzka will die Verkehrssicherheit gewährleistet wissen und zugleich die Emissionen, den Lärm und CO2-Ausstoß für Anrainer verringern. Zwei 30er Zonen werden daher in Wolkersdorf eingeführt - in der Alleegasse und Bahnstraße.

Was die Alleegasse betrifft, war keine getrennte Radwegführung auf Grundlage der Radbasisnetzplanung möglich. Deshalb wird nun Tempo 30 von der Bahnstraße bis zur Nebenfahrbahn an der Ortsausfahrt in Richtung Münichsthal und Pfösing verordnet. Begleitend zu den Tafeln werden sogenannte Sharrows - also Radsymbole - auf der Fahrbahn angebracht. Das kurze fehlende Teilstück bis zum Radweg bei der Hundewiese wurde außerdem noch asphaltiert. Tempo 30 gilt ebenso auf der Bahnstraße, also von Obersdorf und dem Sebastian Neid-Platz bis zur Wiener Straße und von der Wiener Straße bis zur Alleegasse.

Die Geschwindigkeitsbeschränkung wurde auf Basis des Wolkersdorfer Mobilitätskonzepts 2022 getroffen: Der Radverkehr habe zum Bahnhof Wolkersdorf stark zugenommen. Tempo 30 wurde als beste Möglichkeit gewählt, um für die Sicherheit aller zu sorgen, ist Litzka überzeugt.