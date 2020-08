Eigentlicher Anlass war, dass das Mobiltoiletten-Start-up öKlo jetzt von TÜV umwelttechnisch und beim Qualitätsmanagement zertifiziert ist. „Wir sind damit kein grüner Hobbyverein mehr, sondern ein hochprofessionelles Unternehmen“, witzelte Firmengründer Niko Bogianzidis.

Aber eigentlich wollten die jungen Wolkersdorfer zeigen, dass sie schon am nächsten Schritt für ihr Unternehmen arbeiten: an der Technik, die mit ihren Toiletten gesammelten Fäkalien fachgerecht zu kompostieren.

NOEN öKlo-Mobiltoiletten setzen aufnatürliche Hackschnitzel statt auf Chemie.

Das darf zur Zeit nur für wissenschaftliche Zwecke passieren, weil die Kompostverordnung dezidiert das Verkompostieren von Fäkalien untersagt. Allerdings hat sich die Technik verbessert, an der BOKU Wien arbeitet Erwin Binner an einem entsprechenden Verfahren, das aus hygienischer Sicht sicher ist und endokrine Bestandteile abbaut. Wie das funktioniert, wurde live vorgeführt.

Zu dem Hackschnitzel-Fäkalgemisch wird eine biochemische Substanz gemischt, binnen Minuten beginnt der Kompostiervorgang und die Masse erwärmt sich auf über 60 Grad. Dieser Prozess dauert einige Wochen, der entstehende Kompost ist aus hygienischer Sicht sicher und nicht von herkömmlichem Kompost zu unterscheiden, sagt BOKU-Wissenschaftler Erwin Binner.

Warum jetzt die Anstrengungen? Weil die Kompostverordnung gerade im Ministerium in Überarbeitung ist: „Wir haben jetzt die Chance, die Liste der kompostierbaren Güter zu ändern“, sagt Binner. „Unser Ziel ist es, dann eine Anlage zu bauen, in der die ganzen Vorgänge automatisiert ablaufen“, kündigt Bogianzidis an.

„Wir wollen keine Chemie, das ist ein Produkt für unsere Zeit“, ist auch Investor und Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner von den Wolkersdorfern überzeugt. Er hat bereits einige Baustellen mit öKlos ausgestattet: „Das ist der Beweis, dass man aus Sch… etwas Gescheites machen kann“, lacht der Unternehmer.