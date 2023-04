Poysdorf: Den Obstbau klimafit machen

Die KLAR!-Region Weinviertler Dreiländereck lud zum Gespräch im Obstgarten ein. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft stand der Klimawandel in der Landwirtschaft und hier speziell in Obstanlagen. Die 30 Teilnehmer kamen aus der Hobbygärtnerei und aus der Landschaft. Hier aber auch aus allen Bereichen vom Ackerbau, über den Weinbau bis zum Obstbau.

Obmann Christian Frank freute sich über das große Interesse und dankte KLAR!-Managerin Mariella Schreiber für die Vorbereitung des Workshops. Dominik Schreiber betonte, dass es wichtig ist, die Böden klimafit zu machen. Kompostierung, Begrünung, Pflanzenkohle, Humusaufbau, all das trägt dazu bei, die Wasserspeicherfähigkeit, die Widerstandsfähigkeit und die Anpassung zu verbessern und so die Böden fruchtbarer und resilienter zu machen, erklärte Schreiber. Nach den vielen Inputs in der Baum- und Rebschule Schreiber ging es dann mit Robert Schreiber hinaus in die verschiedensten Anlagen, wo einzelne Schritte in der Praxis bereits umgesetzt wurden.

„Robert und Dominik Schreiber sind hier in vielen Bereichen Vorreiter und sind auch immer bereit, ihr großartiges Wissen an Obstbauern und Hobbygärtner weiterzugeben“, betonte Dreiländereck Geschäftsführerin Bettina Wessely in ihren Dankesworten.

