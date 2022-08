Ärztezentrum am Stadtplatz Laa eröffnet

Werbung

„Wenn zwei Schwestern zusammenhalten, dann kann es nur was Gutes werden“, attestiert Stadträtin Helga Nadler: Die Apotheker-Familie Waigner eröffnete am 25. August offiziell das neue Ärztezentrum „Gesundheit im Zentrum“ am Laaer Stadtplatz. Nicht nur die Stadtregierung ist froh, dass sich damit wieder ein Frequenzmagnet in der Innenstadt ansiedelt.

Die Waigners sind in vierter Generation Apotheker in Laa, eine Apotheke in der Thermenstadt gibt es seit dem Jahr 1846. Mittlerweile haben die Töchter Theresa und Petra das Ruder übernommen: „Unsere Eltern haben viel aufgebaut“, unterstreicht Petra Hitthaler-Waigner, Geschäftsführerin des neuen Ärztezentrums: „Wir erfüllen damit einen Herzenswunsch unserer Mutter“, verrät sie. Der gewählte Name sei in doppelter Hinsicht zu sehen: Gesundheit im eigenen Leben ins Zentrum zu stellen und die Lage in Laa.

Jugendstil-Elemente und Wandbemalungen erhalten

Das Haus wurde mit viel Liebe und Feingefühl saniert, im Stiegenhaus wurden nicht nur das Jugendstil-Geländer, sondern auch die unter den Tapenten freigelegten Wandbemalungen aus den 1890er-Jahren erhalten. „Es wurde lange nichts saniert“, erzählt Alt-Apotheker Otto Waigner. Entsprechend haben sich viele Baudetails erhalten, die sonst wohl getilgt worden wären.

Im Ärztezentrum finden sich jetzt die klinische Psychologin Petra Hitthaler-Waigner, Psychotherapeutin Kerstin Lang, klinische Psychologin Sophie Panholzer, Logopädin Carina Steiniger, Gynäkologe Thomas Vrana und Psychotherapeut Robert Wachter.

„Unser Ärztezentrum hat noch Platz für mehr Ärzte“, schmunzelt Hitthaler-Waigner. Einige Räume suchen noch ihre Benutzer.

Hinter dem Ärztezentrum wird die neue Apotheke entstehen: Der Bau, der Mitte August startete, soll im Mai 2023 fertig sein, im Sommer dann übersiedelt werden: „Sie wird barrierefrei, luftig, offen“, verspricht Apothekerin Theresa Waigner.

Der Zugang wird über die Einfahrt zum Ärztezentrum als Passage erfolgen. Natürlich wird es dann auch die perfekte Symbiose mit unseren Ärzten geben“, sagt Waigner: „Wir sind quasi eine richtige Hausapotheke mit großem Angebot und großem lagernden Sortiment.“

„Früher war in diesem Haus der schlimmste Arzt für Männer, Zahnarzt Hainisch. Insofern bin ich dankbar, dass da jetzt ein Frauenarzt einzieht“, scherzte Landtagspräsident Karl Wilfing. Mit dem Projekt gewinne die ganze Region.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.