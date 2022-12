Mistelbach: Ein neuer Kassenarzt aus einem Ärztepool

Werbung

Die Krankenkasse ÖGK und die Ärztekammer haben dafür einen Pool an Ärzten zusammen gestellt, der unbürokratisch und interimistisch Ordinationsdienste an offenen Kassenstellen leisten sollen, bis diese Kassenstelle wieder besetzt ist.

Im Rahmen dieses Bereitstellungsdienstes ist der große Vorteil, dass das ärztliche Personal sich voll und ganz auf die Patienten konzentrieren kann, da ihnen bürokratische, organisatorische und wirtschaftlichen Agenden von Ärztekammer, ÖGK und im Bereich IT vom Notruf NÖ abgenommen werden“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Die blau-gelbe Gesundheitsoffensive soll im ersten Quartal 2023 starten, Pilotgemeinden sind Mistelbach und Maissau (Bezirk Hollabrunn) mit einem Allgemeinmediziner und Gänserndorf mit einem Kinder-Facharzt. Beschickt werden diese bisher vakanten Kassenstellen von der Bereitstellungsdienst GmbH, die personell auf die Poolärzte zurück greift. Poolärzte sind Mediziner, die bisher keinen Kassenvertrag haben. Eine Möglichkeit: Dass Mediziner ohne finanzielles Risiko in das Kassen-Ärztesystem hineinschnuppern und Lust auf einen eigenen Kassenvertrag bekommen.

Erfreut darüber, Pilotgemeinde zu sein, ist Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll: Eine große Hilfe, dem Hausärztemangel zumindest übergangsweise zu begegnen.

Neben Mistelbach gibt es auch in Laa eine offene Allgemeinmediziner-Kassenstelle. Beide Gemeinden hatten sich um Hilfe aus der NÖ Landarztgarantie beworben, zumindest in Laa kam es zu intensiveren Verhandlungen - umgesetzt wurde diese aber in keiner der beiden Gemeinden.

