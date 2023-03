Münichsthal: Kleiner Ort mit viel Gesundheits-Angeboten

In Münichsthal gibt es für einen kleinen Ort großes Angebot an Gesundheitsanbietern, die sich im Rahmen der Gesunden Gemeinde am Sonntag in der alten Schule präsentierten. Das Angebot reichte vom Roten Kreuz mit Zuckermessung und Reanimationstraining bis hin zu Shiatsu und Stresstherapie. „Mit Corona sind die Menschen achtsamer mit ihrer Gesundheit geworden“, sagt der für das Gesundheitsressort zuständige Vizebürgermeister Albert Bors, der sich über die organisatorische Unterstützung durch Franziska K. Sommer und Christine Zwinscher freute: „Normalerweise bin ich da beim organisieren ziemlich alleine“, lachte er.

