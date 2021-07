Mistelbach hat keine Chance, am Programm der Landarztgarantie teilzunehmen. Eine entsprechende Absage kam jetzt von der Landesgesundheitsagentur: Es stünde, trotz einer vakanten Kassenarztstelle in der Stadt, genügend an medizinsicher Versorgung in zumutbarere Entfernung zur Verfügung. Das Landesklinikum Mistelbach sei da Teil davon, hält die stellvertretende Chefin der Landesgesundheitsagentur (LGA) in ihrem Schreiben fest.

Die Stadt Mistelbach hatte um Hilfe beim Land angesucht, da sich für die vakante Kassen-Arztstelle von Oskar Kienast keine Interessenten finden, die bestehenden Arztpraxen in Mistelbach aber derart ausgelastet sind, dass die Mediziner keine neuen Patienten aufnehmen. Und auch die meisten Kassen-Ärzte rund um Mistelbach sind ausgelastet.

Land hilft bei PVZ und Labor-Kassenvertrag

Unterstützung gibt es dafür bei den Bestrebungen, ein Primärversorgungszentrum (PVZ) in der Stadt zu installieren: NÖGUS, Ärztekammer und NÖ Gesundheitskasse haben Gemeinden definiert, in denen ein PVZ sinnvoll wäre, Mistelbach ist auf dieser Liste: „Das heißt, wir bekommen Unterstützung bei der Suche nach interessierten Ärzten“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es in der Frage nach einer kassenärztlichen Versorgung der Region, mit einem Labor mit Kassenvertrag. Denn seit Beginn der Pandemie hat das Landesklinikum Mistelbach, das diese Versorgung bis dahin (unbezahlt) miterledigt hat, das Labor für externe Patienten geschlossen und wird es nicht wieder öffnen – die NÖN berichtete .

„Ich hatte heute ein Gespräch mit Stephan Pernkopf , der mir zugesagt hat, dass es demnächst eine Besprechung mit der NÖGK, wegen der Schaffung einer Kassenstelle für ein Labor, geben wird“, berichtet der Stadtchef. Das Land sei für derartige Leistungen nicht zuständig, sagte Pernkopf.

„Ein Kassen-Labor im niedergelassenen Bereich ist anscheinend der einzige Weg, wie wir dieses Service für die Bürger wiederbekommen können“, stellte Stubenvoll klar. Und versprach, an der Sache dran zu bleiben.