Mistelbach: Grüne fordern eine bessere Versorgung mit Kassen-MRTs

"Die Bürger und die Verantwortlichen im Gesundheitsbereich sind mit der aktuellen Gesundheitsversorgung und den Standorten der MRT-Geräte im nördlichen Niederösterreich unzufrieden“, weiß Moser. Die Betroffenen können eine MRT-Untersuchung im Landesklinikum Mistelbach oder in einer privaten, selbst zu bezahlenden, Ordination machen lassen. Oder sie nehmen lange Anfahrtswege nach Gänserndorf, Stockerau oder Wien auf sich. Im Landesklinikum stehen nur wenige Termine pro Woche zur Verfügung, was zu langen Wartezeiten führt, sagt die Grüne. „In der Wahlarztordination müssen die Untersuchungen privat bezahlt werden, was vielen Patienten nicht möglich ist. Das Angebot an MRT-Untersuchungen auf Krankenschein muss für die Bevölkerung dringend ausgebaut werden", erklärt die Gesundheitssprecherin der Grünen den Antrag ihrer Partei im NÖ Landtag. Der Antrag wurde nun einem zuständigen Ausschuss zugewiesen und wird in den kommenden Wochen bearbeitet.

MRT, auch als Kernspintomografie bekannt, ist ein bildgebendes Verfahren, das in der medizinischen Diagnostik verwendet wird. Es nutzt starke Magnetfelder und Radiowellen, um detaillierte Bilder des Inneren des Körpers zu erzeugen. Diese Bilder können Ärzte bei der Diagnose und Beurteilung einer Vielzahl medizinischer Probleme, einschließlich neurologischer Erkrankungen, Krebs und orthopädischer Verletzungen, unterstützen.

"Besonders für die Menschen im nördlichen Weinviertel und für ältere Menschen sind die derzeitigen Anfahrtswege zu MRT-Untersuchungen auf Krankenschein zu weit oder die Wartezeiten zu lang. Es ist jetzt an der Regierung, unserem Antrag im Ausschuss zu folgen und die Verbesserungen für die Menschen zu beschließen", schließt Moser ab.

