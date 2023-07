„LaaPlus“ soll zu „Mini-Krankenhaus“ ausgebaut werden

Stefan Pokall, der neue Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag im „LaaPlus“, startete seinen ersten Ordinationstag um eine halbe Stunde später: Bürgermeisterin Brigitte Ribisch, Finanzstadträtin Cornelia Kallaus und der früher in Laa praktizierende Arzt Wolfgang Wiesinger („Ich gehöre zum Uralteisen, bin aber nicht rostig“) stellten sich nämlich neben anderen ein, um den Arzt willkommen zu heißen.

Vorgänger Philipp Schwarzinger wollte erst im September die Ordination im Gesundheitszentrum verlassen: Der nahtlose Übergang wurde nun beschleunigt, nachdem Pokall mit ihm eine Einigung getroffen hatte. „Ich bin hochdankbar“, sagte der neue Arzt am ersten Öffnungstag. Schwarzinger habe ihm die Praxis praktisch kostenlos übergeben: „Er war sehr entgegenkommend.“

„Ich hab Feuer gefangen“ Stefan Pokall, Allgemeinmediziner im „LaaPlus“

Die Stadtgemeinde hat (wie berichtet) „finanziell einiges in die Hand genommen“, Pokall hat mit Wiesinger einen väterlichen Freund gefunden und im Gesundheitszentrum einen idealen Arbeitsplatz. Geschäftsführerin Beate Schütz hatte den Kontakt zu Pokall gesucht, nachdem sein Name in Wildendürnbach kursierte, wo ebenso eine Kassenstelle frei war. Sie hat ihm „LaaPlus“ gezeigt - und „ich habe Feuer gefangen“, beschreibt Pokall.

Und das liegt vor allem an einem Plan, der nun umgesetzt werden soll: Ein Eingriffsraum - quasi ein kleiner Operationssaal - soll im Gesundheitszentrum gebaut werden. Nicht nur Pokall selbst, sondern auch „LaaPlus“-Orthopäde Bernhard Mauersperger können den Raum nutzen. Geplant ist, dass externe Ärzte dort invasive oder diagnostische Eingriffe durchführen, für die Patienten sonst nach Hollabrunn, Mistelbach oder sogar nach Wien fahren müssten.

Eingriffsraum: Jetzt wird ein Planer beauftragt

Ein Ingenieur - er baut auch für Krankenhäuser - war bereits vor Ort, um die baulichen Voraussetzungen zu prüfen - und er gab grünes Licht. Der Planer wird jetzt einen Auftrag erhalten, gibt Schütz bekannt. Er wird zum Beispiel eine adäquate Belüftung oder die Hygienevorschriften in den Entwurf gießen.

Pokall dankte dezidiert dem Investor des Gesundheitszentrums: Rudolf Schütz hat mit seiner Frau Beate das Areal in Laa aufgebaut, das auch ein Hotel mit Bistro, einen Supermarkt und Wohnhäuser umfasst. Es sei in den USA ganz normal, dass sich erfolgreiche Menschen einer Region verpflichtet fühlen und solche Einrichtungen spenden: „Das ist nicht nur die Aufgabe der öffentlichen Hand“, ist der Arzt überzeugt.

Allgemeinmediziner Stefan Pokall mit "LaaPlus"-Geschäftsführerin Beate Schütz. Foto: Karin Widhalm

Er hat zwei Mitarbeiter in der Ordination angestellt: Doris Franschitz und Helmut Frank, der schon bei Wiesinger gearbeitet hat. Martina Wilhelm (EDV Klein) war vor Ort, um die Software einzurichten: Der steirische Betrieb ist auf Ärztesoftware spezialisiert. Die ersten Patienten nahmen kurz nach der Eröffnung schon im Wartezimmer Platz, sodass der neue Arzt bald in einem der beiden Behandlungszimmer seine Arbeit aufnehmen konnte.