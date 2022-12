Wolkersdorf: Vernetzen im Öko-Wirtschaftspark .

„Wir sind eine Gemeinschaft geworden und werden immer vernetzter mit den Firmen im Wirtschaftsparks in Poysdorf und Mistelbach-Wilfersdorf“, ist ecoplus-Aufsichtsrat und Landtagsabgeordneter Kurt Hackl überzeugt: Am 14. Dezember trafen sich Vertreter der Unternehmen dieser drei ecoplus-Wirtschaftsparks in der Halle 5 des ecocenters im Wirtschaftspark Wolkersdorf zu einem Get-together: Um sich kennen zu lernen und um sich zu vernetzen.