Betreut wird der Verkaufsstand im ECOplus-Center vom spusu Service-Team, das bereits seit 2015 direkt nebenan angesiedelt ist.

Am 28. November eröffnete der zweite Shop von spusu in Wolkersdorf mit einer kleinen Feier, zu dem auch u.a. LA Manfred Schulz und Vize-Bgm. Andrea Stöger-Wastell einige lobende Worte an die Gäste richteten. "Aufgrund des enormen Erfolgs von spusu haben wir personell wieder aufgestockt, so natürlich auch bei unserem Service-Team in Wolkersdorf. Dafür war es unter anderem notwendig weitere Räumlichkeiten anzumieten. Daher hat es sich angeboten auch eine weitere, direkte Anlaufstelle für unsere Kunden zu schaffen", freut sich spusu Geschäftsführer Franz Pichler über die Erweiterung.

Der rund 25 Quadratmeter große Shop wird von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Ausgenommen sind offizielle Feiertage, an denen die Verkaufsräumlichkeit geschlossen bleibt.

Weitere Kundenshops sind nach Pichler derzeit aber nicht geplant: "Wir sind und bleiben ein Online-Anbieter. Jene Kunden, die dennoch einen direkten Kontakt mit uns wünschen, wollen wir natürlich diese Möglichkeiten auch bieten. In Wolkersdorf hat sich das durch die Erweiterung perfekt angeboten."