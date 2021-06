Seit vielen hundert Jahren lebt das Burgfräulein Kunigunde als Burggespenst auf der Burgruine Staatz. Erlösen können sie nur echte Ritter. Doch wie wird man zum "echten Ritter"? Das konnten die SchülerInnen der 4. Klasse Volksschule aus Großkrut ausprobieren. Als Burgfräulein oder Ritter verkleidet ging es hinauf zur Ruine, vorbei an sechs Stationen, an denen Aufgaben gemeistert werden mussten, um am Ende als tapfere Ritter das Burgfräulein befreien zu können.

Seit dem 2. Weinviertel-Tag am 3.5. sieht man allerorts orangene Weinviertel-Fahnen wehen. Aber nicht nur an stark frequentierten Plätzen in den Gemeinden, sondern auch an den Fenstern, Zäunen, Bäumen oder in den Gängen vieler Weinviertler Schulen sieht man die orangene Fahnen-Kunstwerke. „Die Kids haben sich mächtig ins Zeug gelegt und gebastelt. Sie sind stolz auf unser Weinviertel und wir sind stolz auf die Kinder und ihre selbstgemalten und gebastelten Fahnen!“ freut sich Christine Filipp, Geschäftsführerin der LEADER Region Weinviertel Ost. Und verlost unter den vielen Einsendungen den Gewinn an die Volksschule Großkrut.

Mit strahlenden Augen und voller Vorfreude auf einen tollen Schulausflug bei Kaiserwetter sind die 15 Mädchen und Buben mit ihrer Lehrerin Lisa-Maria Schwarzl am Dienstag in den Bus nach Staatz gestiegen, wo sie Ingrid Fröschl erwartete. Sie machte mit den Kindern eine Wanderung zur Ruine. An verschiedenen Stationen wurde der Zusammenhalt gestärkt, Mut und Geschick bewiesen und am Ende ein Kampf mit Schwert und Schild ausgetragen. So wurden aus den Kindern tapfere Ritter, die es schlussendlich geschafft haben, das Burgfräulein erfolgreich zu befreien!

Heimatstolz und Regionsbewusstsein fängt schon bei den Jüngsten an! Und genau da hat die LEADER Region Weinviertel Ost bei ihrer Aktion „Weinviertel-Fahnen basteln“ angesetzt. Den Kindern bereits im Kindergarten und in der Volksschule Wissen über unsere Region vermitteln und das in kreativer, spielerischer Form war das erklärte Ziel.

Dass die Kinder dabei auch noch etwas gewinnen konnten, war natürlich großer Anreiz für kunstvolle Bastelein. „Denn wir sind stolz auf unser Weinviertel – und das wollen wir auch zeigen!“ sagten die SchülerInnen der VS Großkrut zum Abschluss ihres Schulausflugs. Sie lernten so „ihr“ Weinviertel noch besser kennen, diesmal die Ruine Staatz, und alles, Wissenswerte über die Region. So funktioniert „Heimatstolz und Regionsbewusstsein stärken“ schon bei unseren Jüngsten.