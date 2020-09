Silvia Mayer, Ortsvorsteherin von Ginzersdorf (Katastralgemeinde von Großkrut), freut sich über die Verbesserung der Internetversorgung in ihrem Ort. Im Ortsgebiet wurde nun ein Verstärker für eine leistungsstärkere Internetversorgung aufgestellt.

Im Zuge dieser Arbeiten konnte auch die Möglichkeit zur Vorbereitung eines Glasfaseranschlusses genutzt werden. Bei der Volksschule wurde diese Gelegenheit wahrgenommen: Im Zuge der notwendigen Bauarbeiten wurde auch der Gehsteig am Vorplatz des Friedhofes gepflastert und er präsentiert sich jetzt optisch erfreulich.

Ebenso ist es erfreulich, dass die Bauplätze beim Sportplatz, die jahrelang nicht in Anspruch genommen wurden, in den letzten zwei Jahren größtenteils verkauft wurden. Überhaupt ist in Ginzersdorf eine rege Bautätigkeit festzustellen, sowohl im Ortskern als auch in den Siedlungen.

