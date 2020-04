"Es ist schön, wie vielseitig unsere Mitarbeiter im ganzen Pfarrverband sind. Wir schafften es so, mit vier Personen und dem Kameramann, den Gottesdienst sehr lebendig und vielseitig zu gestalten" betonte der engagierte Pfarrer. Online-Gottesdienste zu feiern war auch für den sehr kommunikativen Seelsorger, der das persönliche Gespräch mit Menschen sehr schätzt, eine Herausforderung.

Die Pfarre Kleinhadersdorf hat für die Feiern in den Kartagen das wunderschöne Kreuz beigetragen. Es wurde aus Fassdauben mit einem Korpus aus Rebstöcken gefertigt. Es gab zu den Gottesdiensten in den Kartagen sehr viele positive Rückmeldungen. So schrieb eine Zuseherin: "Ich bin jedes Mal aufs neue begeistert von der schön gestalteten Messe, den Lesungen und wunderbaren Stimmen des Chores."

"Pfarrer Kolo schafft es sehr gut, die Menschen an den Bildschirmen zu Hause anzusprechen, für den Glauben zu begeistern und mit hereinzunehmen" hob Ingrid Kraus hervor, die in der Vorbereitung auch den sehr wichtigen Ablauf und die Texte zusammengestellt und das Drehbuch geschrieben hat.

Die Gottesdienste sind auch nach der Live-Messe abrufbar:

www.facebook.com/Pfarrverband.Poysdorf/