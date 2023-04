Asparn: Am Keltenweg entstehen 27 neue Wohneinheiten

Konkret errichtet die WET auf den Grundstücken an der Straße Richtung Schletz neben der Wohnhausanlage am Keltenweg 6-8 drei Doppelhäuser und ein Einzelhaus. Die Wohn- und Reihenhausanlage werden in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung errichtet. Die Beheizung bzw. Warmwasserbereitung erfolgt mittels Luftwärmepumpe. Die Wohnungen haben jeweils eine Größe von ca. 56 -88 Quadratmetern. Den Erdgeschosswohnungen sind Eigengärten mit Terrassen zugeordnet.

Alle anderen Wohnungen sind entweder mit Balkonen oder Dachterrassen ausgestattet. Jeder Wohneinheit werden sowohl ein Kellerabteil mit Stromanschluss sowie zwei PKW-Abstellplätze zugeordnet. Selbstverständlich werden ausreichend Möglichkeiten für die Unterbringung von Kinderwägen und Fahrrädern geschaffen. Die Reihenhäuser haben jeweils eine Größe von 105 Quadratmetern und ihnen sind Eigengärten mit Terrassen sowie zwei PKW-Abstellplätze zugeordnet. Jedes Reihenhaus wird mit einem Biohort-Gartengerätehaus ausgestattet.

Bezugsfertig sollen die Wohnungen im zweiten Quartal 2024 sein.

