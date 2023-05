Wohnen mit Blick auf den Staatzer Berg

Gebaut wird auf einem ehemaligen Gewerbegrundstück, angekauft wurde das Grundstück schon vor Jahren. „Wir versiegeln also keine zusätzlichen Flächen“, sagt Ott, auch das sei heutzutage wichtig. Jetzt entstehen dort acht Mietwohnungen zwischen 55 und 93 Quadratmetern samt Pkw-Stellplätzen im Freibereich. Teurer machten den Bau nicht nur die steigenden Zinsen und Preise am Bausektor, sondern auch die Bauweise in Ziegelmassiv mit verspieltem Design und mit viel Balkonflächen, die einen Blick in die Laaer Ebene und zum Staatzer Berg erlauben - ein architektonischer Klotz hätte in das Wohngebiet mit Nähe zum Gemeindeamt ohnehin nicht gepasst.

Wichtig ist dieser Wohnbau auch für den Ort, weiß Bürgermeister Daniel Fröschl: „Wir haben derzeit ja zwei Kamptal-Baustellen: In Enzerdorf entsteht Junges Wohnen und hier ist eine Anlage für die Älteren. In Zeiten, wo der private Wohnbau zurückgeht, weil die Finanzierung immer schwieriger wird, ist ein derart verdichteter Wohnbau wichtig.“

Ja, vor 30 Jahren sei das Bauen des Eigenheimes noch einfacher gewesen, sagt auch Landtagspräsident Karl Wilfing: Damals gab es von fast jeder Berufsgruppe jemanden im Ort, der beim Bau helfen konnte, in den Familien selbst habe es die notwendigen Baumaschinen gegeben. Und auch das Finanzamt habe weniger genau geschaut, ob alle Gewerke ordnungsgemäß abgehandelt wurden - das habe sich alles geändert. Im Land NÖ würde derzeit verhandelt, wie die vorhandenen Wohnbaumittel künftig optimal eingesetzt werden können, damit ein Maximum an positiven Effekten herauskommt. „Denn eines wissen wir: Wenn die Bauwirtschaft floriert, dann floriert auch das Land. Es würden damit auch Arbeitsplätze in den Regionen geschaffen und abgesichert.

Gebaut wird am Gartenweg in vier Geschoßen mit bis zu drei Wohnungen pro Etage. Derzeit sind drei der acht Wohnungen noch verfügbar. Die Schlüsselübergabe an die neuen Mieter soll noch vor Weihnachten erfolgen.

Grundsätzlich passen auf das Grundstück noch weitere derartige Wohnelemente, die auch schon angedacht sind. Angesichts der hohen Kosten des Projektes wird man auf die Umsetzung aber noch warten.

