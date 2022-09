Bürgerliste verärgert über Fragestellung zu Volksbefragung

Nicht wirklich glücklich sind die Gemeinderäte der Gnadendorfer Demokraten GnaDe: Zwar konnten sie mit dem Sammeln von 160 Unterstützungerklärungen und einem Initiativantrag erzwingen, dass es in der Gemeinde eine Volksbefragung zum Thema Abfallsammelzentrum geben wird, die Fragestellung aber bestimmte die ÖVP-Mehrheit.

„Soll das bestehende Abfallsammelzentrum bestehen bleiben oder nicht. Mehr brauchen wir nicht“, formulierte es die geschäftsführende Gemeinderätin Elke Rieder (GnaDe). Die vom Bürgermeister vorgeschlagene Fragestellung war deutlich detaillierter und für die GnaDe-Gemeinderäte eine Suggestivfrage.

Bürgermeister Manfred Schulz (ÖVP). Foto: ÖVP

Die Gnadendorfer werden die Auswahl zwischen zwei Varianten haben. „Man kann unmöglich so eine Formulierung beschließen, ohne dazugehörige Fakten auf den Tisch zu legen“, fand Rieder. Denn eine entsprechende Anfrage, was die Sanierung des bestehenden Sammelzentrums am Bauhof kostet, blieb bislang von der Gemeinde unbeantwortet.

Offen ist außerdem, welche Kosten der Neubau in Unterschoderlee, auch angesichts der Preisexplosion am Bau, verursachen würde. Zudem gab es bislang noch keine Info in der Gemeinde, was der Abfallverband GAUL konkret plant.

„Bis zum Abstimmungstag am 4. Dezember wird es die entsprechenden Informationen geben“, versicherte Schulz. Die Volksbefragung werde einen bindenden Charakter haben, betonte der Bürgermeister: Wenn die Gnadendorfer das neue Sammelzentrum des GAUL nicht haben wollen, dann werde es das auch nicht geben.

Gemeinderätin Elke Rieder(GnaDe). Foto: GnaDe

Sowohl Fragestellung als auch Datum und Verbindlichkeit des Ergebnisses wurden lediglich mit den Stimmen der ÖVP beschlossen, die GnaDe verließ daraufhin wutentbrannt die Gemeinderatssitzung. „Verarschen können wir uns selber!“, murrten sie.

Damit war auch die Sitzung geplatzt, die noch offenen Tagesordnungspunkte werden in einer neuerlichen Sitzung am 29. September behandelt.

