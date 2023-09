Erste Sternenwanderung führte zum Buschberg

80 Begeisterte schlossen sich der ersten Sternenwanderung der „Gesunden Gemeinde Gnadendorf“ an: Sie machten sich von Zwentendorf bis Röhrabrunn auf, um auf den Buschberg zu wandern. Erste Station und erstes Zusammentreffen der Gemeindemitglieder aller sechs Katastralgemeinden war beim Feuerwehrhaus in Phyra, wo sie mit Getränken, frischem Obst und Gemüse verwöhnt wurden. Weiter ging es in Begleitung der Berg- und Naturwacht, Ortsgruppe Buschberg, zur Buschberghütte, wo mit Speis und Trank aufgewartet wurde.

Foto: Gesunde Gemeinde Gnadendorf

Nach dem Mittagessen hielt Pater Nicholas eine Andacht bei der Franz-von-Assisi-Kapelle am Buschberg, wo noch einige Gemeindemitglieder dazugestoßen waren. Zum Abschluss brachte die Berg- und Naturwacht mit Herbert Hauser und seinem Team bei einer Rundwanderung die Schönheit der Gegend näher.

Daniela Bernold und Marianne Bauer, die neue Leitung der „Gesunden Gemeinde Gnadendorf“, freuten sich mit der Berg- und Naturwacht und Bürgermeister Manfred Schulz über die rege Teilnahme - und die guten Gespräche bei gesunder Bewegung.