Gemeinde dankte Josef Weichselbaum

Bürgermeister Manfred Schulz nutzte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Gelegenheit, um dem ehemaligen Vizebürgermeister, geschäftsführenden Gemeinderat und Ortsvorsteher a.D. Josef Weichselbaum eine ehrenvolle Anerkennung und Würdigung für seine vorbildlichen Leistungen zu überreichen. Über einen Zeitraum von sage und schreibe 37 Jahren hat er Außergewöhnliches für die Gemeinde Gnadendorf erbracht, sagt Schulz.

Weichselbaum trat erstmals am 3. Mai 1985 dem Gemeinderat bei und setzte sich während seiner Amtszeit von 1985 bis 2011 vorbildlich für die Belange der Bürger ein. Im Anschluss daran übernahm er von Juli 2011 bis Februar 2015 die Funktion des Vizebürgermeisters, in der er maßgeblich an der Entwicklung und Verbesserung der Gemeinde beteiligt war. Seine letzte Amtsperiode von 2015 bis Januar 2023 verbrachte er als Ortsvorsteher ohne Mandat und vertrat auch hier leidenschaftlich die Interessen der Ortsgemeinde Zwentendorf.

Um den Verdienst um die Gemeinde festzuhalten und ihm die Dankbarkeit aller zu zeigen, erhielt er einen gravierten Zinnteller mit dem Gemeindewappen. Zusätzlich wurde eine Ehrenurkunde überreicht, die seine herausragenden Verdienste offiziell würdigt.

„Die Gemeinde Gnadendorf ist stolz auf ihren Bürger Josef Weichselbaum und bedankt sich herzlich für seinen jahrzehntelangen Einsatz zur Verbesserung des Gemeinwohls“, erkannte Schulz Weichselbaum bei der Überreichung der Ehrenurkunde an.